Renzi: “De Pascale mi ha chiesto una mano, il Pd accetta il veto dei 5 Stelle”

I renziani nella lista dei Civici per Michele de Pascale presidente dell’Emilia-Romagna: è la formula trovata per salvare capra e cavoli del campo largo dopo il muro del Movimento 5 stelle alla coabitazione con il simbolo di Italia viva sulla scheda elettorale. Dunque, in Emilia-Romagna come in Umbria il Partito democratico ha ceduto al veto di Giuseppe Conte, viene chiesto direttamente a Matteo Renzi in una intervista pubblicata oggi su ‘Domani’ e rilanciata dallo stesso leader di Iv sul suo sito. E la risposta è: “Sì. In queste regioni sì. Avevo l’impegno esplicito di de Pascale sul presentare la lista di Iv. Ma conosco Michele da una vita, abbiamo lavorato insieme quando i grillini attaccavano il Pd emiliano su Bibbiano. Mi ha detto: Matteo, dammi una mano a superare il problema. Tra l’essere cinico e l’essere generoso, ho scelto la seconda strada. Preferisco dare una mano che fare un dispetto: che vuol fare, sto invecchiando”. L’accordo prevede dunque che i candidati di Iv entrino nella lista civica di de Pascale in alcune delle circoscrizioni dell’Emilia-Romagna. Stavolta è andata così, aggiunge Renzi, “faremo i conti tra qualche mese sulla base dei risultati alle regionali, ai referendum, ai congressi. La prendo con calma. Come dice un mio amico, il cinese che sta sulla riva del fume ad attendere il nemico è un uomo che, rispetto a me, ha l’ansia”.