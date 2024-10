Regione, Matteo Renzi: «Al fianco di De Pascale con il nostro simbolo e i nostri candidati»

ROMA. Italia viva sarà al fianco di Michele De Pascale in Emilia-Romagna, «con il nostro simbolo e i nostri candidati». «Non mettiamo veti nei confronti dei grillini anche se hanno fatto l’opposizione a Bonaccini. Ma non siamo disponibili a subirne», sottolinea il leader Iv Matteo Renzi, che ieri come rivela lo stesso ex premier si è sentito con lo stesso de Pascale. Italia Viva, sottolinea Renzi, «è già in maggioranza in Emilia-Romagna a sostegno di Bonaccini prima e di Irene Priolo dopo. Abbiamo un assessore e un gruppo di tre consiglieri che hanno lealmente sostenuto il centrosinistra dagli attacchi delle opposizioni di destra e del Movimento Cinque stelle». Alle prossime elezioni regionali, prosegue il leader di Italia viva, «ci presenteremo a fianco di De Pascale con i nostri candidati e con il nostro simbolo, come già concordato. Se Conte vuole fare una battaglia contro Schlein, la faccia pure. Ma non sulla pelle dell’Emilia-Romagna, terra che già formalizzato la coalizione».