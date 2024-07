Regione, De Pascale su Ugolini: «Sappiamo che da mesi ci sono riunioni nella destra per candidarla»

RAVENNA. Elena Ugolini? «Non la conosco, quindi non posso esprimere giudizi su una persona che non conosco. Dalle prime uscite che ha fatto mi sembra una persona con la quale si potrà fare una campagna elettorale assolutamente sui temi e senza insulti o sproloqui come spesso la politica ci ha abituato». Così Michele De Pascale (Pd), candidato in pectore alla presidenza dell’Emilia-Romagna, risponde a una domanda su quella che con ogni probabilità sarà la sua avversaria alle regionali. Certo, «probabilmente dobbiamo tutti concederle qualche settimana per entrare un po’ in questo nuovo ruolo», si fa più affilato De Pascale, richiamando le “prime uscite” dell’ex sottosegretaria: ad esempio quella «sulla richiesta al Pd di sostegno, sul fatto di dire che sarebbe felicissima che il Pd la sostenesse quando sappiamo tutti già che da mesi ci sono riunioni nella destra per candidarla». Insomma «aspettiamo un po’, diamole un po’ di tempo per entrare in questa nuova fase, poi chiunque sarà il candidato del centrosinistra- rispetta le formalità De Pascale- spero ci sarà modo di confrontarci in maniera civile e pacata nel merito delle scelte per la regione».