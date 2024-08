Regionali, Salvini alla festa della Lega di Cervia lancia la candidatura di Elena Ugolini

CERVIA - Matteo Salvini ha lanciato la candidatura di Elena Ugolini ieri sera alla festa della Lega di Cervia, dove è stato l’ospite in chiusura. “In Emilia-Romagna c’è una buona qualità della vita”, ha detto. Ma i suoi cittadini “possono lavorare senza subire il condizionamento del Partito Democratico”. Sul palco anche la stessa Ugolini a cui Salvini ha confermato l’appoggio del Carroccio: “Ringrazio una professoressa che con coraggio ha accettato di candidarsi in Emilia-Romagna per il centrodestra, non è facile”. Secondo Salvini Ugolini ha “un’idea di regione diversa e aperta”. La candidata ha spiegato che “mi piacerebbe che in regione tornasse al centro la persona, le sue relazioni e quello che costruisce”. Il governo e la politica, ha concluso, “devono essere al servizio”.