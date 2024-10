Regionali, De Pascale chiude il campo largo: ufficiale l’accordo con Italia Viva nella lista civica del candidato presidente

Diventa ufficiale l’accordo nel centrosinistra di Michele De Pascale che porterà i candidati di Italia viva nella lista civica del candidato presidente. E trova conferma anche l’esclusione dell’assessore regionale uscente alla Cultura Mauro Felicori. Si dice “molto soddisfatta dell’accordo raggiunto in vista delle prossime elezioni regionali del 17 e 18 novembre” la consigliera regionale renziana Giulia Pigoni. Italia viva, conferma Pigoni, “correrà con i suoi candidati contribuendo alla lista ‘Civici, con De Pascale presidente’. Sarà una sfida entusiasmante per continuare un lavoro serio e propositivo per il bene della nostra Regione e per essere baluardo di quel riformismo di cui c’è ancora molto bisogno”. Correranno, conferma poi Pigoni, il “nostro presidente regionale” Stefano Mazzetti a Bologna e l’altro consigliere uscente di Iv Pasquale Gerace a Parma, oltre a Pilade Perelli ed Elena Morini a Ferrara. Da tempo Italia viva aveva una intesa col candidato presidente del centrosinistra per entrare nella sua alleanza per l’Emilia-Romagna, ma la lista col simbolo di Iv è stata di fatto bloccata dal veto posto dal leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte. Sono servite settimane di mediazione per trovare una intesa, alla luce del fatto che lo stesso Matteo Renzi aveva assicurato la presenza del simbolo e dei candidati di Italia viva accanto a De Pascale alle regionali del 17 e 18 novembre.