Reale chiusa per ore con un tir ribaltato. Ferito il camionista, sulla strada una moltitudine di polli

Si è ribaltato al centro della strada, ed è stato trasportato all’ospedale per le ferite riportate, il camionista che questa mattina ha perso il controllo del proprio mezzo sulla Reale all’altezza di Voltana. Per mettere in sicurezza la via, che è continuamente teatro di incidenti con il coinvolgimento di mezzi pesanti per via della ridotta sezione stradale, è intervenuta la polizia locale della Bassa Romagna assieme ai Vigili del Fuoco. Sin dalla prima mattinata, infatti, la SS 16 è stata chiusa al traffico veicolare al chilometro 127+100, in corrispondenza del tratto in cui si chiama via Reale Voltana.

Le deviazioni alla rotatoria a Taglio Corelli con accesso per le autovetture in via Torretta e proseguimento per via Bentivoglio fino a Voltana e all’intersezione fra SS16 e via Margotta verso Voltana sono state disposte dalla stessa polizia locale. Vittime dell’incidente anche moltissimi polli, schiacciati dal rimorchio ribaltato che li stava trasportando nell’ordine delle migliaia.