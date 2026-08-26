Ravenna, Ztl in via di Roma sospesa dal 1° settembre

A Ravenna dalle 9 di martedì 1 settembre la Zona a traffico limitato (Ztl) di via di Roma, nel tratto fra via Carducci e via Guaccimanni, sarà sospesa. Sarà quindi ammessa la svolta a sinistra da via Carducci a via di Roma e il varco Sirio, all’incrocio tra le due vie, rimarrà attivo con funzione di solo monitoraggio e sospensione dell’attività sanzionatoria. Il provvedimento è stato deciso in considerazione della chiusura del ponte mobile per interventi inderogabili di manutenzione straordinaria, disposta dall’Autorità portuale, proprietaria e titolare del ponte. Sarà in vigore fino alla fine dei lavori, prevista per il 14 settembre.