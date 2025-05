Ravenna, vuole recuperare il tir sequestrato ma rischia di investire il custode

Ha cercato di recuperare un camion sottoposto a fermo amministrativo. Un mezzo che tra l’altro non era nemmeno suo, ma che per qualche ragione si era convinto di dover portare fuori dal deposito. Anziché ricorrere alle normali procedure burocratiche, ha scelto la strada più immediata: ha cercato di rubarlo. E’ stato più difficile del previsto: perché il tentativo si è trasformato in rapina, dal momento che uno dei dipendenti della ditta deputata alla custodia si è dovuto scansare per evitare di essere investito dal mezzo pesante, lanciato in retromarcia contro il cancello dell’uscita. Inizialmente giudicato irreperibile e successivamente rintracciato, nei confronti di un autotrasportatore 41enne originario della Giordania è stato chiesto il rinvio a giudizio.

L’episodio di cui dovrà rispondere in tribunale risale al 3 aprile di un anno fa ed è avvenuto a Ravenna. Quel giorno l’uomo salì a bordo dell’autoarticolato con targhe francesi, che in quel momento era affidato in custodia giudiziale per un fermo amministrativo, e affidato a una ditta ravennate. Durante il tentativo di furto, il dipendente del deposito si frappose tra il camion e l’ingresso, nella speranza che il conducente si fermasse. Fu in vece costretto a scansarsi all’ultimo minuto per non essere travolto.

Per il 41enne - assistito dall’avvocato Samuele de Luca - l’udienza preliminare è stata rinviata a giugno.