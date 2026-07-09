Ravenna. Vulcaflex vola negli USA: nuovo stabilimento in Alabama con un piano da 35 milioni

Vulcaflex, l’azienda del ravennate specializzata nella produzione di pelli sintetiche e materiali avanzati per il settore automotive, annuncia il perfezionamento di un finanziamento da 35 milioni di euro per sostenere il proprio piano di crescita internazionale. L’operazione è stata realizzata da un pool di istituzioni finanziarie guidato da Unicredit con Bper e Cassa depositi e prestiti nel pool. Simest, la società del gruppo Cassa depositi e prestiti dedicata all’internazionalizzazione delle imprese italiane, è intervenuta a supporto di Vulcaflex con un contributo di cinque milioni di euro, distribuiti tra risorse proprie e quelle del Fondo 394/Sezione Investimenti Partecipativi, gestito in convenzione con il ministero degli Esteri. Nel complesso, il sostegno finanziario così strutturato è finalizzato a sostenere le iniziative di sviluppo di Vulcaflex all’estero, con un focus strategico sull’ingresso nel mercato nordamericano. Il piano prevede l’apertura del primo stabilimento produttivo negli Stati Uniti, ad Auburn, in Alabama, presso l’area Auburn Technology Park West, attualmente in fase di preparazione per la costruzione.

Fondata nel 1965 a Cotignola (Ravenna), Vulcaflex è oggi un riferimento nella progettazione e realizzazione di materiali innovativi per gli interni delle automobili. L’investimento negli Stati Uniti rappresenta un passaggio strategico per rafforzare la presenza dell’azienda nel mercato nordamericano, attraverso l’avvio di una produzione locale destinata a Stati Uniti, Canada e Messico. Ciò permetterà di servire più da vicino i clienti del settore auto, mentre il design, la ricerca e il know-how dell’azienda rimarranno saldamente in Italia.

Per Massimiliano Bozzi, presidente di Vulcaflex, il finanziamento ottenuto “rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di crescita del nostro Gruppo. L’investimento negli Stati Uniti è il risultato di una visione strategica di lungo periodo che mira ad avvicinare Vulcaflex ai principali mercati internazionali e ai più importanti costruttori automobilistici. La realizzazione del nuovo stabilimento in Alabama ci consentirà di rafforzare la nostra presenza in Nord America mantenendo al tempo stesso in Italia il cuore della nostra attività: ricerca, sviluppo, innovazione e competenze”.

Aggiunge Andrea Burchi, regional manager Centro Nord di Unicredit: “Questa operazione testimonia concretamente l’impegno di UniCredit nel supportare le imprese nei loro percorsi di crescita e internazionalizzazione. Vulcaflex, eccellenza italiana attiva nella produzione di pelli sintetiche e materiali avanzati per il settore automotive, ha saputo sviluppare nel tempo competenze distintive e una forte propensione all’innovazione.

Attraverso questo finanziamento sosteniamo un importante progetto industriale che contribuirà a rafforzare la presenza del Gruppo sul mercato nordamericano e a cogliere nuove opportunità di sviluppo e crescita del business”.