Ravenna. Volontariato fantasma per estinguere il reato

Dovevano sostituire la detenzione con lavori di pubblica utilità, prendendosi cura degli animali. Completato il percorso, il reato si sarebbe estinto. In realtà, dopo pochi giorni, molti avrebbero smesso di presentarsi. Eppure, almeno formalmente, il programma risultava portato a termine e il procedimento si concludeva con esito positivo. Nell’ultimo anno, decine di persone denunciate per reati come guida in stato di ebbrezza, spaccio, furto o oltraggio a pubblico ufficiale, avrebbero scontato solo sulla carta le ore di servizio disposte dal giudice, sapendo di poter contare sulla complicità dei responsabili di una nota associazione animalista convenzionata con il tribunale di Ravenna e concessionaria di un’area comunale destinata al ricovero di animali abbandonati o soccorsi. Ora sono tutti indagati per falso ideologico e indotto, oltre che per corruzione. Sono almeno 16 le persone iscritte nel fascicolo aperto dal sostituto procuratore Angela Scorza, compresi il presidente e il consigliere dell’associazione zoofila ravennate, assistiti dagli avvocati Filippo Bianchini ed Enrico Ferri. Ma fatta la somma, tutte le presunte posizioni fasulle redatte a partire da maggio del 2025 superano la quarantina.