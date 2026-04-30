Ravenna, volano pugni fuori da scuola: due in ospedale

Si prendono a pugni fuori dal Liceo Classico al termine delle lezioni e finiscono entrambi in ospedale. è successo nella tarda mattinata di ieri: coinvolti nella scazzottata due studenti minorenni che, all’esterno del plesso, hanno regolato con le mani quelli che, nella prima ricostruzione delle forze dell’ordine intervenute, sarebbero screzi pregressi.

Secondo il racconto di chi era presente, i due adolescenti si sarebbero affrontati a mani nude: una scena cui hanno assistito in molti, visto anche l’orario di uscita dalla scuola. Tanto che a contattare il 118 sono stati gli stessi docenti: uno dei due giovani coinvolti è stato accompagnato in ambulanza in ospedale dopo aver subito un colpo al volto che gli avrebbe causato anche danni alla dentatura. L’altro si è invece recato al pronto soccorso in autonomia.

Sul posto sono intervenute anche le volanti della polizia di Stato per raccogliere le testimonianze di studenti e professori. Contattati anche i genitori dei due ragazzi.

Un tafferuglio risoltosi con le maniere forti, quindi, e non una rissa, come inizialmente filtrato: al momento non risulterebbero denunce.