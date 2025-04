Ravenna. Visita a sorpresa di Gianni Morandi ai Musei Byron e del Risorgimento

Nel pomeriggio, intorno alle 17.30, alla vigilia di un evento di rilievo che vedrà protagonisti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Re Carlo III d’Inghilterra e la Regina Camilla, Gianni Morandi ha fatto una visita inaspettata ai Musei Byron e del Risorgimento di Ravenna.

Come un visitatore qualsiasi, ha bussato alla porta di via Cavour e, quando un operatore gli ha aperto, ha chiesto: «Il Museo è chiuso oggi?». Ad accompagnarlo, un gruppo di amici. Ad accoglierlo, invece, c’era la Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Mirella Falconi Mazzotti. Durante il breve scambio, Morandi si è mostrato molto interessato al museo e ha preso accordi per una futura visita: «Siamo spesso a Ravenna – ha raccontato – e ci piace davvero tantissimo. Complimenti per questi musei: se ne parla ovunque. Torneremo presto in un giorno più tranquillo».

Il cantante ha anche posato per alcune foto insieme al personale della Fondazione, ai dipendenti dei musei e alle funzionarie del Consolato britannico in Italia, impegnate negli ultimi sopralluoghi in vista della “Literary Reception” di domani. L’evento vedrà la Regina Camilla assistere a una lettura di poesie nella corte nobile dei musei, per poi visitarne le sale accompagnata proprio da Mirella Falconi Mazzotti.

Dopo le recenti visite del Vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto e del Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, i Musei Byron e del Risorgimento – nati da un’idea di Antonio Patuelli, Presidente della Cassa di Ravenna – si preparano a vivere una giornata storica. Un ulteriore riconoscimento per il successo ottenuto a livello internazionale, con visitatori da tutto il mondo e ampia eco mediatica.

All’uscita, Morandi è stato accolto da un gruppo numeroso di studenti in gita a Ravenna che, saputo della sua presenza, lo hanno atteso per scattare foto, ricevere autografi e registrare video. Una visita inattesa che ha regalato un momento speciale a tanti, in attesa della giornata memorabile di domani.