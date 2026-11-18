RAVENNA. Lunedì pomeriggio la Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato un cittadino pakistano destinatario di mandato di arresto europeo, finalizzato all’estradizione in Germania, per una condanna a due anni e tre mesi per l’accusa di violenza sessuale e lesioni nei confronti di una ragazzina all’epoca dei fatti undicenne.

Operatori della Sezione di Polizia Giudiziaria, di recente istituita presso l’Ufficio Immigrazione al fine di contrastare e reprime reati caratterizzati da un profilo transnazionale e realizzati da cittadini stranieri, sulla scorta di una attenta analisi della documentazione relativa al cittadino pakistano, il quale si era presentato presso quegli uffici per pratiche relative alla sua posizione sul territorio nazionale, appuravano che nei confronti di quest’ultimo pendeva un provvedimento restrittivo.

In sinergia con gli agenti della Squadra Mobile, venivano effettuati ulteriori approfondimenti investigativi nei confronti dell’uomo, anche tramite la consultazione di banche dati internazionali. E’ emerso così che nei confronti del cittadino straniero era attivo un mandato di arresto europeo, finalizzato alla successiva estradizione, emesso sulla scorta della sentenza del Tribunale Circoscrizionale di Auerbach, in Baviera, per una pena di due anni e tre mesi di reclusione emessa nel 2016, per l’accusa di violenza sessuale e lesioni nei confronti di una ragazza, all’epoca undicenne. Al termine degli atti di rito, l’arrestato è stato condotto presso la locale Casa Circondariale, a disposizione della Corte d’Appello di Bologna.