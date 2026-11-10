Ravenna, violenza alle donne, 17 ammonimenti in soli tre mesi

RAVENNA. Sono 17 negli ultimi tre mesi i provvedimenti di ammonimento emessi dalla Questura di Ravenna nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di atti persecutori o violenza domestica contro donne. Di questi, 13 per segnalazioni di violenze domestiche scaturite in ambito familiare, spesso davanti ai figli; quattro per stalking su richiesta della vittima. Provvedimenti emessi a seguito di un’attenta attività istruttoria svolta dal personale della Divisione Anticrimine della Questura, anche con il prezioso contributo delle informazioni provenienti dai Commissariati di Polizia di Faenza e Lugo e dai presidi territoriali dell’Arma dei Carabinieri. Il procedimento amministrativo scaturisce dopo una prioritaria analisi della documentazione prodotta dalla vittima, messaggi, chat, audio, e dalla verbalizzazione dei testimoni, così da delineare i connotati degli atteggiamenti persecutori. L’autore viene quindi convocato in Questura e informato dell’istruttoria e delle conseguenze, prima amministrative e poi penali, se continua con le condotte illegali. La notifica stessa dell’eventuale successivo formale provvedimento di ammonimento si rivela un importante momento per sensibilizzare l’autore sul disvalore sociale delle sue condotte e sulle sofferte conseguenze emotive provocate alla vittima, capace, di interrompere immediatamente gli atteggiamenti persecutori. Al destinatario dell’ammonimento viene ulteriormente intimato di cessare ogni azione persecutoria ed esortato a frequentare un percorso trattamentale di rivisitazione del proprio vissuto. Qualora proseguisse sarà poi denunciato d’ufficio.