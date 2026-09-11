Ravenna, violento scontro tra un’auto e una volante in via Guaccimanni

RAVENNA - Una volante della Polizia di Stato è rimasta distrutta nell’impatto con un’utilitaria oggi pomeriggio, venerdì 11 settembre, intorno alle 18.30, in via Guaccimanni. Il sinistro ha mandato in tilt il traffico cittadino, con diverse deviazioni alla viabilità. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’auto della Questura si stava dirigendo verso la zona dei giardini Speyer per intervenire dopo la segnalazione di una rissa in corso insieme ad una pattuglia dei carabinieri che la precedeva. Entrambe le vetture erano a sirene spiegate.

La donna, secondo quanto ricostruito, stava facendo manovra per uscire dal parcheggio. Ha fatto passare l’auto dei carabinieri e, probabilmente non rendendosi conto del sopraggiungere di una seconda vettura, ha poi continuato la manovra tagliando di fatto la strada alla volante. L’impatto è stato violento. Sono state danneggiate altre due auto in sosta. La donna, di una trentina d’anni, nell’urto ha riportato traumi al capo. Immediato l’intervento del 118, che l’ha trasportata in ambulanza all’ospedale per accertamenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per le operazioni di rimozione dei veicoli, e la Polizia locale di Ravenna. Bloccato a lungo il traffico nella strada del centro storico.