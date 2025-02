Ravenna. Violento scontro lungo via Romea Dir. Traffico bloccato

Violento tamponamento questa sera lungo la Romea Dir, all’altezza dell’incrocio con via Canalazzo, nei pressi del sottopasso alle porte di Ravenna. L’incidente si è verificato poco dopo le 20 e ha coinvolto una Ford Fiesta e una Porsche. Secondo una prima ricostruzione, la Ford Fiesta era ferma al semaforo in direzione Bologna quando, da dietro, è stata tamponata con estrema violenza dalla Porsche guidata da un trentenne. L’urto è stato talmente forte da far ruotare la Fiesta di 180 gradi e da abbattere il semaforo di via Canalazzo. A bordo della Ford Fiesta si trovava un uomo, che è stato trasportato all’ospedale di Ravenna in codice di media gravità. Il conducente della Porsche è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi e bloccato la strada per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli. L’incidente ha provocato lunghe code, in particolare di mezzi pesanti, lungo la Romea Dir. Le cause precise del tamponamento sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.