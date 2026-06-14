Ravenna, violento scontro a Piangipane: scooterista in gravi condizioni

Un grave incidente stradale si è verificato questa sera, poco dopo le 20, lungo via Canala a Piangipane, all’altezza del civico 20. A scontrarsi in modo molto violento sono state una vettura e uno scooter. Stando a una prima, parziale ricostruzione dell’accaduto, la vettura proveniva da Ravenna e si stava accingendo a svoltare a sinistra per entrare in una carraia. In quel momento è sopraggiunto il motociclo condotto da un 30enne. L’impatto ha sbalzato dalla sella il giovane, rovinato pesantemente a terra, perdendo i sensi. Sul posto si è precipitata un’ambulanza del 118 che poi, viste le condizioni molto serie del ferito, ha richiesto l’intervento dell’elimedica. Il velivolo ha caricato il 30enne ed è poi ripartito con urgenza verso l’ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono definite gravissime. Dei rilievi e della gestione della viabilità se ne è occupata la Polizia locale.