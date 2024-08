Ravenna, violento incendio, fiamme alte dieci metri e un boato che scuote il quartiere

Un boato impressionante che ha risuonato per tutto il quartiere e fiamme che hanno raggiunto, nella fase apicale dell’incendio, quasi i dieci metri, lambendo il tetto della casa coinvolta. Solo il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha fatto sì che venisse sventato un pericoloso rogo la cui colonna di fumo era visibile da larga parte della città di Ravenna. Si era sviluppato in via Antiochia, nel quartiere prospiciente al parco Teodorico, in una zona densamente inurbata a ridosso della via Chiavica Romea. Sotto la tettoia di una abitazione privata, per cause che verranno vagliate dai Vigili del fuoco intervenuti, si era incendiata una moto. Non era però il solo mezzo a locomozione ad essere riparato in quella pertinenza dell’abitazione. C’erano infatti altri motorini e materiali di diversa natura. Per via del coinvolgimento di più oggetti contenenti carburante e gomma l’incendio si è sviluppato in maniera veloce e violenta. Diversi gli scoppi avvertiti nelle zone vicine, in particolare un botto fragoroso ha portato molti cittadini a riversarsi allarmati nelle strade della zona di via Chiavica Romea. Con ogni probabilità il serbatoio della moto, esploso a seguito delle fiamme. Velocemente è intervenuto il 115 che in dieci minuti, attorno alle 15:30, ha spento il rogo, al termine del quale della tettoia e dei mezzi coinvolti restano solo gli scheletri carbonizzati. Fortunatamente però non si registra nessun ferito e nessun cospicuo danno alle abitazioni circostanti.