Ravenna. Violenta rissa al parcheggio, un ferito grave FOTOGALLERY FIORENTINI

Momenti di paura oggi pomeriggio, intorno alle 14.45, al parcheggio Torre Umbratica, accanto a porta Serrata. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di cinque persone si è affrontato in una violenta colluttazione sotto gli occhi dei residenti. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto un uomo fuggire verso il parcheggio con in mano un oggetto appuntito, inseguito da altri quattro, uno dei quali armato di badile e con il cellulare in mano. Raggiunto nell’area, sarebbe scattata una sassaiola, fino a quando il fuggitivo è stato colpito ripetutamente, finendo a terra. Durante il caos si è udito anche un colpo di pistola, che dalle prime pare sia stato esploso con una scacciacani.

All’arrivo di carabinieri, polizia di Stato, finanza e 118, parte dei coinvolti è fuggita, mentre un uomo è rimasto sul posto ed è stato identificato. Il ferito, sanguinante, è stato soccorso e portato in ospedale. Sono in corso le indagini per chiarire dinamica e responsabilità: al vaglio anche le ipotesi di rissa e lesioni gravi.