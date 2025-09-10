Ravenna, violenta rissa a Punta Marina: emessi un foglio di via di 4 anni e tre “daspo Willy” di un anno

Denunciati per rissa, il Questore di Ravenna emette tre “Daspo Willy” e un foglio di via con divieto di ritorno per quattro anni. Sono i provvedimenti presi nei confronti dei quattro giovani denunciati all’Autorità Giudiziaria dall’Arma dei Carabinieri perché ritenuti presunti partecipi ad una rissa avvenuta la notte del 27 agosto sul lungomare di Punta Marina, all’ingresso di un locale pubblico. In particolare per uno di loro, 22enne proveniente da fuori provincia, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, nonché già destinatario del divieto di accesso a due locali pubblici nel territorio di residenza, proprio a seguito della commissione, all’interno degli stessi, di reati contro la persona, è stato emesso il foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Ravenna per quattro anni.

Nei confronti degli altri tre giovani, è stato emesso il “Daspo Willy”, provvedimento finalizzato a contenere episodi di violenza che possano destare grave allarme sociale a favore della sicurezza dei cittadini; con divieto per un anno di accedere o stazionare nelle immediate vicinanze del medesimo noto locale.