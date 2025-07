Ravenna, violenta rapina nella notte al bar: legano il proprietario, rubano i “Gratta vinci” e l’incasso e poi scappano

Una violenta rapina nella notte, a Camerlona, con due uomini armati di pistola e coltello che hanno fatto irruzione al Bar Stella sulla via Reale, legando il titolare per poi scappare. La rapina si è consumata attorno alla mezzanotte, con i due rapinatori che poi sono fuggiti in direzione Ravenna a bordo di un’Audi Station Wagon nera. I ladri hanno portato via i “Gratta e vinci” e l’incasso della giornata da un bar storicamente molto frequentato. Indaga la Polizia di Stato e si confida nelle telecamere all’interno dell’esercizio e in quelle lungo la strada per risalire ai malviventi.