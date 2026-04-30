Ravenna, violenta rapina al bar-tabaccheria, in tre finiscono in carcere: le immagini dell’aggressione al titolare VIDEO

I Carabinieri di Ravenna hanno dato esecuzione, nella giornata di ieri, mercoledì 29 aprile, ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip di Ravenna, nei confronti di tre presunti autori di rapina.

L’ordinanza ha disposto la custodia cautelare in carcere per le tre persone, una donna italiana di 46 anni e due stranieri di 22 e 23 anni. Un quarto individuo, uno straniero di 30 anni, è stato invece denunciato per il reato di ricettazione.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ravenna, sono state avviate a seguito di una violenta rapina perpetrata nello scorso mese di luglio ai danni di un bar-tabaccheria del forese. In quell’occasione, due uomini con il volto travisato erano entrati nel locale, immobilizzando il titolare sotto costante minaccia di un coltello e di una pistola, prelevando il fondo cassa, decine di stecche di sigarette e diverse mazzette di “gratta e vinci”. Prima di guadagnarsi la fuga, i rapinatori hanno legato i polsi della vittima con un laccio per impedirgli di chiamare i soccorsi.

L’attività investigativa è partita dall’analisi delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza del locale per delineare le caratteristiche fisiche dei due rapinatori. Successivamente le indagini si sono concentrate sui biglietti della lotteria rubati. Grazie alla collaborazione della società che ne gestisce la distribuzione, la validazione e gli incassi, i militari sono risaliti ai punti vendita dove erano state effettuate le riscossioni dei tagliandi vincenti.

A questo punto, attraverso l’acquisizione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza dei punti vendita, il monitoraggio stradale e mirati servizi di osservazione, controllo e pedinamento, è stato possibile identificare i tre destinatari del provvedimento.

I tre rapinatori sono stati tutti rintracciati nella zona della Bassa Romagna e dopo le attività di identificazione e fotosegnalamento, sono stati condotti presso il carcere di Ravenna.