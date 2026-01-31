Ravenna, violenta lite tra famiglie rom al supermercato e spunta un coltello: denunciato un uomo

Nel primo pomeriggio di mercoledì 28 gennaio, la Polizia di Stato di Ravenna è intervenuta presso il parcheggio del supermercato Aldi di viale Europa a seguito della segnalazione di una rissa tra più persone di etnia rom, già allontanatesi all’arrivo degli operatori.

Sul posto veniva rinvenuta un’auto Mini Countryman con finestrino infranto, abbandonata nel parcheggio. Dai primi accertamenti e dalle testimonianze raccolte emergeva che la violenta lite, riconducibile a pregressi dissidi familiari tra due nuclei di origine romena, aveva coinvolto numerose persone ed era degenerata con minacce mediante coltello.

Alcuni partecipanti riportavano lesioni lievi e venivano trasportati presso il Pronto Soccorso, dove ulteriori verifiche consentivano di rinvenire e sequestrare un coltello a serramanico, successivamente rivendicato da uno dei coinvolti. Al termine degli accertamenti, un uomo veniva indagato in stato di libertà per minaccia aggravata e porto abusivo di arma, mentre proseguono le indagini per la completa ricostruzione dei fatti.