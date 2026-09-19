Ravenna, viola il divieto di avvicinarsi alle sorelle: tradito dal braccialetto elettronico

L’allarme del braccialetto elettronico è scattato non appena si è avvicinato alla casa delle sorelle, violando il divieto impostogli dal giudice nell’ambito di un procedimento per maltrattamenti in famiglia. Gli agenti delle Volanti della Questura di Ravenna sono intervenuti nel giro di pochi minuti, sorprendendo un giovane di nazionalità cinese proprio nei pressi dell’abitazione delle vittime che, fortunatamente, in quel momento non si trovavano in casa.

I poliziotti hanno fatto scattare immediatamente le manette per la violazione della misura cautelare. Durante l’udienza di convalida, il Giudice ha confermato l’arresto applicando nei confronti del giovane la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per quattro volte a settimana.