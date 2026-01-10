Ravenna, viola il daspo urbano per spacciare: 22enne arrestato

Viola il daspo urbano e viene sorpreso a spacciare. Nel pomeriggio di ieri, nel corso di un ordinario servizio di controllo nei pressi dei Giardini Speyer, la Polizia di Stato di Ravenna ha proceduto all’arresto di un cittadino di origine marocchina di 22 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente. Nel corso del controllo l’uomo è stato trovato in possesso di circa 43 grammi di sostanza verosimilmente stupefacente del tipo hashish. Il giovane, già noto agli Uffici di Polizia e destinatario di misure di prevenzione, è stato deferito dall’Autorità Giudiziaria per la violazione della misura del daspo urbano. Informato il Pubblico Ministero di turno, è stata disposta nei confronti dell’arrestato la misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo.