Ravenna, viola i divieti e s’apposta sotto casa dell’ex: 33enne arrestato nel condominio

Sorpreso nel condominio dell’ex compagna nonostante i divieti del giudice, un uomo di 33 anni di origini straniere è finito in manette a Ravenna. L’allarme è scattato ieri intorno a mezzogiorno, quando la donna ha contattato il 112 segnalando la presenza dell’ex nei pressi della propria abitazione. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia cittadina sono intervenuti tempestivamente e, perlustrando il complesso condominiale, hanno rintracciato e bloccato il 33enne al quarto piano dello stabile.

Dai controlli è emerso che sull’uomo pendevano ben due ordinanze cautelari: l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto assoluto di avvicinamento alla persona offesa. Considerata la flagranza del reato, il concreto rischio di reiterazione e l’urgenza di tutelare l’incolumità della donna, i militari lo hanno tratto in arresto. Trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale fino a questa mattina, il 33enne è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Ravenna che, dopo aver convalidato il provvedimento, ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.