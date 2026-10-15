Ravenna, Villa Marina, in 40 a processo: tra gli imputati c’è Delia Duran

Mille euro di ammenda, ridotti a 800 in caso di saldo entro 15 giorni. L’accusa è quella di avere trasformato uno degli appartamenti di Villa Marina in un’abitazione di proprietà, utilizzandolo in via esclusiva o quantomeno per più di 30 giorni senza cederlo alla gestione della residenza turistico alberghiera. Tra i 136 proprietari dei locali dell’ex colonia risalente al 1934 e affacciata su viale della Pace, in 68 hanno ricevuto la sdentata; c’è chi si è messo l’anima in pace prendendo in mano il portafogli, e chi invece si è detto ancora pronto a combattere. Sono la maggior parte: la bellezza di 40 persone, che ieri hanno impugnato il rispettivo decreto penale di condanna, scegliendo di difendersi nel merito dall’accusa di abuso edilizio. Il processo, incardinato davanti al giudice Roberta Bailetti, si aprirà ufficialmente con l’escussione dei primi testimoni il prossimo anno.