Ravenna, Villa Marina, futuro appeso a un filo: “Se salta un tubo, chiudiamo tutto”

Una struttura nata per il turismo che oggi sopravvive grazie agli operai del porto, con impianti obsoleti, costi da albergo e appartamenti che i proprietari possono utilizzare solo per un mese all’anno. È questo il quadro critico in cui si trova il Residence Villa Marina, ex colonia di Marina di Ravenna, dove incombe il rischio concreto di una chiusura qualora si verificassero guasti strutturali non più rinviabili.
Al centro della questione c’è la destinazione d’uso in Residenza turistico-alberghiera (Rta), che vincola i 133 proprietari (per un totale di 150 appartamenti) a mettere gli alloggi sul mercato per undici mesi all’anno, senza però garantire entrate sufficienti a coprire i costi di gestione e manutenzione.
A fare il punto è Achille Sintoni Lamma, presidente di Colonia Srl, la società che gestisce Villa Marina, intervenuto venerdì all’incontro tra operatori turistici e amministrazione comunale. «Qui ci sono 150 appartamenti con costi di conduzione da albergo a tre stelle – spiega –. Siamo aperti 14 ore al giorno e lavorano in 11 persone: io come direttore, cinque addetti alla reception, quattro alle pulizie e un manutentore. I problemi principali sono due: i turisti non vengono più come una volta a Marina di Ravenna e la struttura ha 26 anni, quindi necessita di interventi importanti».