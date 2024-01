Ravenna, Villa Adalgisa ottiene l’accreditamento sanitario internazionale

C’è un luogo, a Ravenna, che ormai tutti conoscono, in cui vengono garantite prestazioni assistenziali di cure palliative ad altissimo livello, a persone malate con patologie croniche degenerative in fase avanzata. Cure che garantiscono accertamenti diagnostici, prestazioni mediche specialistiche, infermieristiche, riabilitative, psicologiche, assistenza farmaceutica, nutrizione artificiale, prestazioni sociali, tutelari e alberghiere e anche il sostegno spirituale. L’intervento precoce delle cure palliative migliora la vita dei malati, aumenta la loro consapevolezza clinica e li supporta nelle decisioni relative alle scelte terapeutiche.

Nato dieci anni fa, l’hospice “Villa Adalgisa” ha accolto 2.952 persone e la risposta assistenziale è stata nel tempo ampliata come ricettività e in termini di qualità di cura. Gli attuali 19 posti letto hanno garantito nel 2023 il ricovero di 310 persone e la dimissione di 77 pazienti, conquistando il cuore della città.

“Villa Adalgisa” garantisce anche appropriatezza e qualità della cura, secondo i più alti standard internazionali: “Il nostro hospice - dice Sara Ori, direttore sanitario della struttura - dopo l’intenso lavoro durato oltre un anno, ha ricevuto l’accreditamento sanitario internazionale con la certificazione di livello qualità oro. Un percorso che Società Dolce, gestore del servizio, ha voluto per un miglioramento continuo della qualità e della sicurezza dei servizi offerti. L'accreditamento valuta le organizzazioni sanitarie e i servizi sociali su standard di eccellenza, per identificare ciò che viene fatto bene e ciò che deve essere migliorato. Siamo estremamente orgogliosi del risultato e crediamo di aver festeggiato i nostri 10 anni nella maniera migliore possibile”.

Villa Adalgisa, è quindi entrata a far parte di un percorso di monitoraggio e valutazione internazionale, da parte di Accreditation Canada e l’affiliata Health Standards Organization (HSO), due organizzazioni senza scopo di lucro che si occupano dagli anni Sessanta di accreditamento internazionale di servizi sociosanitari, a loro volta accreditate da ISQua, l’International Society for Quality in Healthcare. Entrambe operano sull’ottimizzazione della qualità dei servizi sanitari e sociali in tutto il mondo, che hanno già coinvolto oltre 15.000 realtà in più di 35 Paesi.