Ravenna, vigile del fuoco salva la vita a un anziano caduto dal ponte, si cerca l’infermiera che lo ha aiutato

Ha visto una persona cadere sul ponte di viale Randi e si è fermato a soccorrerla; poco dopo si è aggiunta un’infermiera e, insieme, hanno salvato la vita ad un anziano colto da arresto cardiaco. Per questo motivo Niccolò Giuliani, vigile del fuoco in forza al comando di Ravenna, che in quel momento era fuori servizio, è stato ricevuto questa mattina dal sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, e dal vice Eugenio Fusignani, che lo hanno ringraziato a nome di tutta la città.

Ad accompagnare Giuliani in Municipio, anche il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Antonio Petitto. “Ci siamo voluti complimentare per la prontezza e per la preparazione dimostrata - hanno dichiarato sindaco e vice sindaco - l’atto compiuto da Niccolò è indice di una profonda attenzione nei confronti della nostra comunità, che si unisce ad una preparazione frutto di corsi diversificati che danno l’idea della molteplicità di interventi che i Vigili del Fuoco affrontano quotidianamente. Lo abbiamo voluto ringraziare per aver trasformato un riflesso in un gesto di umanità e di cura, dimostrando che indossare quella divisa non è solo un lavoro, ma un modo di vivere che porta ad esserci sempre, anche quando non si è in servizio. Anche l’aver portato la bicicletta dell’uomo in caserma, per custodirla, testimonia un’attenzione che non dev’essere data per scontata. Cogliamo l’occasione, infine, per ringraziare l’infermiera di cui non conosciamo il nome, ma che vorremmo presto incontrare, e che con il suo gesto ci conforta nell’idea di vivere in una città in cui l’attenzione nei confronti degli altri è alta. Grazie ad entrambi a nome di tutta la comunità”.