Ravenna, video allarme anti-rapina collegato alla Polizia: accordo con le associazioni di categoria

Sottoscritto in Prefettura il Protocollo d’Intesa “Video-Allarme Antirapina”, a cui hanno aderito le Associazioni Provinciali di Confcommercio Imprese per l’Italia, Confesercenti, Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna e l’Associazione Titolari di Farmacia di Ravenna.

“Un’intesa – ha dichiarato il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa – che si inquadra nel solco del Protocollo Quadro stipulato a livello nazionale tra il Ministero dell’Interno, Confcommercio Imprese per l’Italia e Confesercenti. L’Accordo mira ad implementare i sistemi di video-allarme antirapina, anche alla luce dell’evoluzione normativa e delle nuove tecnologie e ad un’azione sinergica tra la Prefettura, le Forze dell’Ordine e le Associazioni di Categoria, al fine di assicurare elevati livelli di protezione delle imprese e degli operatori del commercio. Con tale sistema, ogni esercente che aderirà al Protocollo potrà stabilire un collegamento tra il proprio sistema di video-allarme e le sale operative delle Forze di Polizia che potranno così ricevere, in tempo reale, le immagini in caso di furti o rapine, consentendo di intervenire in modo più tempestivo anche a tutela dell’intera collettività”.

Una cabina di regia

L’accordo prevede, tra l’altro, l’istituzione presso la Prefettura di una Cabina di Regia con la partecipazione dei rappresentanti dei firmatari e delle Forze di Polizia, con il compito di monitorare l’attuazione a livello locale del Protocollo Quadro Nazionale.

“Siamo convinti - hanno ribadito i rappresentanti delle Associazioni - che questo Protocollo possa contribuire ad incentivare sempre di più azioni concrete di collaborazione tra imprenditori e Forze dell’Ordine per scoraggiare furti e rapine nei negozi, la presenza di attività di vicinato non solo contribuisce a garantire la vivibilità dei centri urbani, ma rappresenta anche un presidio di controllo del territorio che viene rafforzato dall’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza”.

Il Presidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna Giorgio Guberti ha sottolineato “l’importanza del Patto come ulteriore, importante strumento di contrasto alla criminalità, sia a tutela degli imprenditori che dei cittadini” sottolineando, altresì, “l’importanza di tutelare la presenza sul territorio di negozi e pubblici esercizi, in quanto la loro presenza nel tessuto economico rende le città più vive e sicure”.

«L’Intesa sottoscritta – ha concluso il prefetto De Rosa - testimonia l’attenzione del Ministero dell’Interno e della Prefettura per assicurare sempre più elevati standard di sicurezza e legalità in settori importanti per l’economia del territorio. Le nuove soluzioni tecnologiche, grazie ad una più veloce interconnettività dei sistemi di video-allarme, consentiranno interventi tempestivi da parte delle Forze di Polizia, oltre a fornire un importante contributo alle attività investigative ed aumentare i livelli generali di sicurezza nel territorio».