Ravenna, via Trieste invasa dai Tir. La pro loco di Marina protesta

RAVENNA – Ci vuole più di mezz’ora, oggi, per coprire il tratto tra Marina di Ravenna e il cinema Astoria. Più del doppio del tempo normale. Il traffico è un incubo e non migliora neppure oltre il ponte mobile, lungo la circonvallazione esterna. Mezzi pesanti ovunque: decine in fila, ogni giorno, bloccano la viabilità tra la città e il mare. Molti automobilisti cercano vie alternative, come via dell’Idrovora o via Canale Molinetto. Ma anche lì il traffico è in crescita, con disagi sempre maggiori.

A segnalare la criticità è Marino Moroni, presidente della Pro Loco di Marina di Ravenna. Secondo lui, non è solo colpa del cantiere sulla Classicana: «Da quando è stato eliminato il pedaggio al ponte mobile – dice – i camion hanno invaso via Trieste. La situazione è vergognosa».

La soluzione? Per Moroni è semplice: «Serve un cartello di divieto di transito ai camion. Se serve, siamo disposti a finanziarlo noi».

Oltre alla viabilità rallentata, ci sono problemi di decoro e sicurezza: «Il manto stradale si deteriora, i camion perdono carichi, ci sono acquitrini quando piove, e il rischio incidenti aumenta». C’è chi fa inversione a U per sfuggire alle code: «Una manovra già costata una vita. Non deve succedere di nuovo». la Pro Loco chiede interventi urgenti: «Il traffico pesante torni sulla Classicana, per cui era stata pensata».