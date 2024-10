Proseguono i lavori lungo la S.S. 67 “Tosco-Romagnola” di ammodernamento del tratto da Classe al Porto di Ravenna. Per poter eseguire la prevista demolizione e la ricostruzione del cavalcavia di Via Stradone, di collegamento tra Ravenna e la località Porto Fuori, sarà necessario interdire al traffico il collegamento per la durata di circa 6 mesi .

con l’obbligo per le altre tipologie di veicoli d’utilizzo del più esteso percorso, alternativo alla via Stradone, che ricomprende, tra le altre, la SS 67 “Tosco-Romagnola” stessa da e verso il porto.

- in direzione Porto Fuori, da autovetture (con massa non superiore alle 3,50 tonnellate e tra le ore 06:00 e le ore 22:00), velocipedi, ciclomotori, motocicli fino a 149 cc e mezzi di soccorso;

Pertanto, dalle 6 del 19 ottobre, sarà attiva la chiusura della strada comunale via Stradone fino alle ore 18 del 31 marzo 2025 e dalle ore 19 del 23 ottobre alle ore 8:00 del 24 ottobre sarà in vigore la chiusura della SS 67 “Tosco-Romagnola” tra il km 220,550 ed il km 223,550.

Inoltre, dalle ore 7:00 del 21 ottobre alle ore 19:00 del 31 ottobre, per poter eseguire le operazioni propedeutiche alla demolizione dell’impalcato nonché quelle finalizzate alla demolizione delle spalle e dei muri d’ala, lungo la stessa SS 67 “Tosco-Romagnola” si procederà alla chiusura al traffico della corsia di marcia, in direzione Porto, tra il km 221,600 circa ed il km 221,800 circa ed, in direzione Classe, tra il km 221,900 circa ed il km 221,600 . In tale configurazione, le rampe di ingresso e di uscita dello svincolo di Porto Fuori, in entrambe le direzioni, rimarranno regolarmente accessibili ed aperte al traffico.

L’intervento, del valore complessivo di 43 milioni di euro, prevede l’ampliamento di un primo tratto della sezione stradale della SS 67 “Tosco-Romagnola” per conformarla alla tipologia “B – Extraurbana Principale”, oltre che l’adeguamento degli svincoli esistenti e la razionalizzazione degli accessi, che verranno opportunamente convogliati in apposite controstrade. L’opera, cofinanziata nell’ambito del Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, ha lo scopo di riqualificare e potenziare la funzionalità del nodo di interconnessione tra la viabilità statale ed autostradale con il porto di Ravenna.