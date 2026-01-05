Ravenna, via libera dalla Provincia a un nuovo hotel sulla Faentina a Godo

Proprio l’azienda che gestisce la rete di queste aree di rifornimento – la Gaudenzi Srl – ha presentato la domanda di espansione del comparto. L’autorizzazione riguarda anche le attività del distributore, ma ciò che salta all’occhio, leggendo le carte, è la decisione di realizzare un albergo in una zona che al momento ne è sostanzialmente priva.

Un albergo a tre piani con dodici camere e 25 posti letto. Al piano terra, un ristorante-pizzeria con circa 90 coperti e un’area bar: è la struttura a cui nei giorni scorsi ha dato il via libera la Provincia, concludendo l’istruttoria di sua competenza, e che, secondo le previsioni dell’azienda, dovrebbe sorgere in via Faentina, accanto al distributore Robgas di Godo.

È prevista inoltre una nuova isola per il lavaggio dei veicoli, con tunnel automatici, box manuali e spazi dedicati all’asciugatura, organizzata in modo da separare i flussi interni e ridurre interferenze tra le diverse funzioni.

L’area interessata dall’intervento ospita dal 1991 una stazione di servizio con distribuzione carburanti e autolavaggio e l’intervento riguarda sia la riorganizzazione dell’impianto esistente sia l’estensione su terreni agricoli adiacenti, oggi coltivati, compresi tra il distributore e il capannone del consorzio agrario.

Nella parte più a ovest dell’ampliamento è programmata anche la costruzione di un edificio a destinazione ricettiva e di servizio, con albergo da dodici camere, ristorante-pizzeria e bar, dotato di parcheggi pertinenziali e affacciato su un’area verde attrezzata anche per attività ludiche destinate a un pubblico di bambini.

Il triangolo verde già esistente lungo la strada viene mantenuto e rinaturalizzato come dotazione ecologica e misura di mitigazione ambientale. Si tratta – si legge nel piano di sviluppo che la società ha presentato al Comune di Russi – di reinventare il concetto del motel nato negli anni Venti negli Stati Uniti, trasformandolo in una proposta «innovativa e di qualità».

Camere e servizi «spaziosi e confortevoli», un bar «luminoso» e un ristorante dedicato ai lavoratori di passaggio ma anche a famiglie e gruppi di amici. «Per questo l’edificio sarà immerso in un grande prato e non collocato a bordo piazzale». Prato «destinato a parco giochi».

La società ha già avviato «con successo» un ristorante-bar a Bagnara. L’obiettivo dell’azienda «è slegarsi dalla dipendenza esclusiva dai prodotti petroliferi, costruendo una base solida e adattabile per il futuro». Godo diventerebbe così «una meta strategica sia per chi lavora sia per chi si sposta per turismo».