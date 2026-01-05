Ravenna, via libera dalla Provincia a un nuovo hotel sulla Faentina a Godo

Un albergo a tre piani con dodici camere e 25 posti letto. Al piano terra, un ristorante-pizzeria con circa 90 coperti e un’area bar: è la struttura a cui nei giorni scorsi ha dato il via libera la Provincia, concludendo l’istruttoria di sua competenza, e che, secondo le previsioni dell’azienda, dovrebbe sorgere in via Faentina, accanto al distributore Robgas di Godo.
Proprio l’azienda che gestisce la rete di queste aree di rifornimento – la Gaudenzi Srl – ha presentato la domanda di espansione del comparto. L’autorizzazione riguarda anche le attività del distributore, ma ciò che salta all’occhio, leggendo le carte, è la decisione di realizzare un albergo in una zona che al momento ne è sostanzialmente priva.