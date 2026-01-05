Ravenna, via libera dalla Provincia a un nuovo hotel sulla Faentina a Godo

Ravenna
Il progetto del nuovo polo ricettivo
Il progetto del nuovo polo ricettivo
Ravenna, via libera dalla Provincia a un nuovo hotel sulla Faentina a Godo

Un albergo a tre piani con dodici camere e 25 posti letto. Al piano terra, un ristorante-pizzeria con circa 90 coperti e un’area bar: è la struttura a cui nei giorni scorsi ha dato il via libera la Provincia, concludendo l’istruttoria di sua competenza, e che, secondo le previsioni dell’azienda, dovrebbe sorgere in via Faentina, accanto al distributore Robgas di Godo.

Proprio l’azienda che gestisce la rete di queste aree di rifornimento – la Gaudenzi Srl – ha presentato la domanda di espansione del comparto. L’autorizzazione riguarda anche le attività del distributore, ma ciò che salta all’occhio, leggendo le carte, è la decisione di realizzare un albergo in una zona che al momento ne è sostanzialmente priva.

Il distributore

L’area interessata dall’intervento ospita dal 1991 una stazione di servizio con distribuzione carburanti e autolavaggio e l’intervento riguarda sia la riorganizzazione dell’impianto esistente sia l’estensione su terreni agricoli adiacenti, oggi coltivati, compresi tra il distributore e il capannone del consorzio agrario.

Per quanto riguarda le attività classiche dell’azienda, in sintesi, il progetto prevede la rimozione dell’attuale area di lavaggio per realizzare una stazione di rifornimento di gas naturale liquefatto, ideale per alimentare camion, affiancata da un punto di erogazione di metano destinato soprattutto alle automobili. Due servizi che vanno a completare l’offerta attuale (gasolio, benzina e Gpl).

È prevista inoltre una nuova isola per il lavaggio dei veicoli, con tunnel automatici, box manuali e spazi dedicati all’asciugatura, organizzata in modo da separare i flussi interni e ridurre interferenze tra le diverse funzioni.

L’hotel e il ristorante

Nella parte più a ovest dell’ampliamento è programmata anche la costruzione di un edificio a destinazione ricettiva e di servizio, con albergo da dodici camere, ristorante-pizzeria e bar, dotato di parcheggi pertinenziali e affacciato su un’area verde attrezzata anche per attività ludiche destinate a un pubblico di bambini.

Il triangolo verde già esistente lungo la strada viene mantenuto e rinaturalizzato come dotazione ecologica e misura di mitigazione ambientale. Si tratta – si legge nel piano di sviluppo che la società ha presentato al Comune di Russi – di reinventare il concetto del motel nato negli anni Venti negli Stati Uniti, trasformandolo in una proposta «innovativa e di qualità».

Camere e servizi «spaziosi e confortevoli», un bar «luminoso» e un ristorante dedicato ai lavoratori di passaggio ma anche a famiglie e gruppi di amici. «Per questo l’edificio sarà immerso in un grande prato e non collocato a bordo piazzale». Prato «destinato a parco giochi».

La società ha già avviato «con successo» un ristorante-bar a Bagnara. L’obiettivo dell’azienda «è slegarsi dalla dipendenza esclusiva dai prodotti petroliferi, costruendo una base solida e adattabile per il futuro». Godo diventerebbe così «una meta strategica sia per chi lavora sia per chi si sposta per turismo».

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui