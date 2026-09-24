Ravenna, via libera alla videosorveglianza nella zona della Darsena

La zona della Darsena di Ravenna, e in particolare i camminamenti tra il Ponte mobile e via Darsena-Ferrovia, entra nel perimetro del “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” siglato con la Prefettura. Con nuove telecamere in arrivo. Allo stadio e alle vie della Lirica e Trieste, si aggiunge quindi “un’area nuova e importante - spiega il Comune - al centro di un grande programma di rigenerazione urbana e valorizzazione e caratterizzata negli ultimi anni da una sempre maggiore frequentazione”.

“Con questa integrazione - conferma il vicesindaco Eugenio Fusignani - si intende ampliare la rete di protezione, cura e decoro del territorio e di supporto concreto alle Forze dell’ordine e alla nostra Polizia locale”.

Il continuo investimento e l’attenzione costante allo sviluppo del sistema di videosorveglianza, rimarca, “sono il segno di un’amministrazione che, sul versante della sicurezza urbana, ha fatto e sta facendo moltissimo. Non ci sostituiamo a nessuno - conclude - ma non ci tiriamo mai indietro: mettiamo a disposizione strumenti, tecnologie e risorse per rendere più efficace il lavoro quotidiano di chi garantisce la sicurezza di tutti. È un ulteriore passo per una Ravenna più sicura e più curata”.

Tutti i nuovi apparati saranno integrati nell’infrastruttura centrale comunale e interfacciati con la Centrale operativa della Polizia locale, garantendo il supporto collaborativo e in tempo reale alle forze di polizia e agli organi di vigilanza della città.