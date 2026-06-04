Ravenna, via libera alla Rocca Brancaleone per gli spettacoli di Muti e Bollani

RAVENNA. Nel fine settimana la Rocca Brancaleone di Ravenna ospiterà regolarmente gli spettacoli in cartellone. Lo annuncia il Comune dopo le verifiche su tutte le sedie della tribuna, e dopo alcuni interventi resisi necessari da parte della ditta che aveva provveduto all’installazione. L’amministrazione comunica quindi il ripristino di tutta la capienza dell’arena, consentendo regolarmente l’utilizzo della struttura. Il Ravenna Festival ha deciso di confermare il regolare svolgimento al teatro della Rocca dei concerti di sabato 6 giugno con Stefano Bollani All Stars - Tutta vita Live e di domenica 7 con il Maestro Riccardo Muti e l’Orchestra Cherubini.