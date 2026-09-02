Ravenna, via libera alla manutenzione del tratto “camionabile” di via Baiona: intervento da 1,5 milioni

Nella seduta di ieri, martedì 1 settembre la giunta di Ravenna ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria del tratto cosiddetto camionabile di via Baiona, che si estende per oltre due chilometri tra la rotonda degli Ormeggiatori e la rotonda sulla ferrovia in corrispondenza di Alma Petroli.

L’intervento, del valore di 1,5 milioni di euro, è finanziato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, come previsto da uno specifico accordo di programma sottoscritto con il Comune, ed è stato individuato come prioritario nell’ambito del tavolo tecnico costituito da Comune e Adsp insieme alle organizzazioni sindacali e al Sistema integrato di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza di sito. L’accordo prevede che l’Autorità di Sistema Portuale finanzi interamente l’opera e svolga la funzione di stazione appaltante, mentre il Comune ha redatto il progetto e si occuperà della direzione dei lavori.

Oltre che sulla sovrastruttura stradale, si interverrà sulle banchine, per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche e ridurre il rischio di ristagni superficiali e dei conseguenti fenomeni di degrado della strada. A completare l’intervento sarà il rifacimento della segnaletica orizzontale. L’esecuzione dei lavori sarà organizzata per fasi successive, in modo da garantire la continuità della circolazione e ridurre al minimo i disagi per le attività produttive presenti lungo il tracciato.

“Parliamo di un’infrastruttura viaria strategica a servizio delle aree portuali – commenta il sindaco Alessandro Barattoni – che costituisce di fatto l’unico accesso alle banchine e agli stabilimenti sulla sinistra del canale Candiano ed è interessata da un intenso traffico di mezzi pesanti e non. Un intervento organico è quindi indispensabile e, a partire da questa esigenza condivisa, grazie al dialogo continuo tra Comune e Autorità di Sistema Portuale possiamo realizzare un’importante operazione di rifunzionalizzazione, che riguarda sia la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, sia la capacità competitiva di un comparto fondamentale per la crescita economica della città”

“Si tratta di un’opera necessaria a garantire lo sviluppo del porto e dei suoi traffici, nonché fondamentale per rendere più sicura la mobilità di persone e merci, per la quale abbiamo stanziato 1,5 milioni di euro - ha dichiarato Francesco Benevolo, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale - il nostro obiettivo, in piena sinergia con il Comune, è ora cantierizzarla il prima possibile per restituire al più presto alla collettività un’infrastruttura viaria efficiente, stabile e finalmente adeguata all’intenso traffico pesante di questa area strategica della città. Ancora una volta la collaborazione tra istituzioni, organizzazioni sindacali e in generale l’intera comunità portuale, consente di avviare in tempi brevi importanti progetti a favore dello sviluppo sostenibile e della sicurezza”.