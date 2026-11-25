A Ravenna è stato approvato dalla giunta un progetto di manutenzione straordinaria, del valore complessivo di 175mila euro (di cui 35mila finanziati attraverso il progetto europeo Interreg ACTION), per il ripristino delle paratoie poste all’interno delle zone naturali di proprietà comunale ricomprese nelle pinete di San Vitale e di Classe.

Il Comune di Ravenna ha in gestione varie aree del territorio comunale dove sono presenti numerose paratoie (35 nella zona nord del comprensorio della Pineta San Vitale e Piallassa Baiona e 4 nella Pineta di Classe), fondamentali per la regolamentazione del regime idrico di queste aree, che necessitano periodicamente di interventi di cura e ripristino. Nello specifico, il piano approvato prevede la sostituzione o l’integrazione di alcuni componenti su diverse strutture e il rifacimento completo di due paratoie ormai obsolete.

“Le nostre zone umide e pinetali rappresentano un patrimonio di biodiversità dal valore ecosistemico inestimabile, ma sono ecosistemi fragili e sempre più esposti alle sfide del cambiamento climatico – dichiara l’assessora alle Aree naturali Barbara Monti –. Intervenire sulla piena efficienza delle 39 paratoie tra San Vitale, Piallassa Baiona e Classe significa agire sul cuore idraulico di questi ambienti: attraverso la regolazione dei flussi in entrata e in uscita e il controllo della salinità dei Chiari, andiamo a ricreare artificialmente le dinamiche naturali di una zona perifluviale, compensando gli effetti delle storiche opere di bonifica e rettificazione dei fiumi per garantire la sopravvivenza di habitat e specie a rischio”.

Un’azione mirata, sostenuta anche da risorse europee, che punta dunque a mantenere livelli idrici adeguati negli specchi d’acqua dolce compresi tra la Pineta e la Piallassa, preservando la naturalità di un territorio profondamente trasformato nel tempo e mettendo al sicuro l’equilibrio ambientale delle pinete storiche ravennati.