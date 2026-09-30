Ravenna, via libera ai lavori per alcune strade confluenti in via Maggiore e tratti delle vie Torre e Vicoli a Borgo Montone

Riqualificare le strade e le zone che incrociano via Maggiore, rendere gli attraversamenti pedonali più sicuri, conferire funzionalità e decoro a una delle strade più importanti del centro cittadino. Questi gli obiettivi dei progetti approvati dalla giunta, che puntano alla valorizzazione di alcune intersezioni di via Maggiore e anche delle vie Torre e Vicoli a Borgo Montone.

Gli interventi consentiranno di concretizzare le isole centrali di via Maggiore nei tratti compresi tra le vie Pavirani e Canalazzo, dove, attualmente sono presenti dei new jersey in plastica bianchi e rossi che saranno sostituiti con cordonata e successiva posa a raso di masselli autobloccanti in calcestruzzo.

“I lavori in via Maggiore – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani – mirano a rendere stabile una situazione solo provvisoriamente risolta con gli spartitraffico di plastica. L’obiettivo è quello di aumentare la sicurezza degli attraversamenti pedonali e dare maggiore funzionalità e decoro alla viabilità”.

Sarà inoltre effettuata la manutenzione straordinaria del marciapiede in via Landoni sul lato est tra l’incrocio di via Maggiore e il civico 6, e sul lato ovest nel tratto compreso tra il civico 25 e il civico 39. I lavori riguardano la posa di nuova cordonata in calcestruzzo, la realizzazione della soletta in calcestruzzo e la successiva posa di tappeto di usura in conglomerato bituminoso. Sarà poi realizzata, dove necessaria, la segnaletica orizzontale e integrata quella verticale.

Per quanto riguarda Borgo Montone è prevista l’asfaltatura di via Augusto Torre, dalla rotonda Svezia all’ingresso al Centro Iperbarico, per garantire una regolarità della sovrastruttura stradale nonché di via Vicoli dall’incrocio nei pressi del civico 90 fino allo stesso Centro Iperbarico per una lunghezza di circa 270 metri e per entrambe le carreggiate, dove verranno realizzate bonifiche profonde del pacchetto stradale.

Gli interventi, del valore complessivo di 400mila euro, sono previsti nel Piano investimenti 2026/2028.