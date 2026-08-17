Ravenna, via libera ai lavori in tre strutture sportive

La Giunta di Ravenna ha approvato il progetto esecutivo destinato alla realizzazione di nuove recinzioni esterne e cancelli di accesso in tre strutture sportive di proprietà comunale. Si tratta del crossodromo “Tre Ponti” di Ravenna e dei centri sportivi per il gioco del calcio di Classe e di Castiglione di Ravenna.
L’intervento, per un importo complessivo di 190mila euro, si è reso necessario per adeguare i tre complessi, attualmente privi o solo parzialmente dotati di protezioni perimetrali, alle vigenti normative di sicurezza e ai regolamenti delle rispettive federazioni sportive. I lavori saranno completati entro fine anno.