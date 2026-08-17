Ravenna, via libera ai lavori in tre strutture sportive

L’intervento, per un importo complessivo di 190mila euro, si è reso necessario per adeguare i tre complessi, attualmente privi o solo parzialmente dotati di protezioni perimetrali, alle vigenti normative di sicurezza e ai regolamenti delle rispettive federazioni sportive. I lavori saranno completati entro fine anno.

La Giunta di Ravenna ha approvato il progetto esecutivo destinato alla realizzazione di nuove recinzioni esterne e cancelli di accesso in tre strutture sportive di proprietà comunale. Si tratta del crossodromo “Tre Ponti” di Ravenna e dei centri sportivi per il gioco del calcio di Classe e di Castiglione di Ravenna.

Impianto sportivo crossodromo “Tre Ponti” (Ravenna). Completamento della recinzione perimetrale esterna, alta 2 metri e mezzo, per adeguamento normativo e di sicurezza e nuovi cancelli di accesso in metallo, sia di tipo pedonale che carrabile.

Centro sportivo per il calcio di Classe. Installazione della recinzione perimetrale esterna alta 2 metri e mezzo; cancelli pedonali e carrabili e realizzazione di una rete parapalloni a protezione del campo e degli spettatori con un’altezza di 6 metri.

Centro sportivo per il calcio di Castiglione di Ravenna. Installazione della recinzione perimetrale esterna alta 2 metri e mezzo; nuovi cancelli in metallo pedonali e carrabili per la regolamentazione degli ingressi.