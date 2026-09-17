Ravenna, via libera a 107 nuove alberature: ecco le vie interessate

A Ravenna è stata approvata dalla giunta una nuova delibera che dà il via a un importante investimento di 110mila euro per riqualificare i viali, contrastare le isole di calore e garantire la sicurezza e la fruibilità degli spazi cittadini.

L’intervento, che non si concentra su un’unica zona, ma ha carattere diffuso, prevede la messa a dimora di 107 nuove alberature, la rimozione delle ceppaie residue e la sostituzione degli esemplari abbattuti dalle intemperie, deperiti o secchi con specie più idonee agli spazi urbani e selezionate per garantire uno sviluppo ottimale senza interferire con la viabilità o la segnaletica (Lagerstroemia indica, Albizia julibrissin e il reintegro della Paulownia tomentosa in piazza Kennedy).

“Quanto vissuto durante questa calda estate - afferma l’assessore al Verde pubblico Giancarlo Schiano - ci ha dimostrato ancora di più l’importanza fondamentale delle alberature urbane e della creazione di zone d’ombra per mitigare le isole di calore nelle nostre strade. Questo ulteriore provvedimento si inserisce nel solco del programma tracciato fin dall’inizio del mandato: dopo gli oltre 80 alberi piantumati lo scorso anno, oggi rilanciamo con una programmazione ancora più ambiziosa e un investimento economico importante. Continueremo su questa strada per aggiungere decoro, sicurezza e qualità ambientale alla nostra città”.

Le aree interessate dai lavori comprendono: via Tommaso Gulli, 36 nuovi alberi (con contestuale rimozione di 9 ceppaie e chiusura dei ceppi in posizioni non idonee); piazza Kennedy, 1 nuovo albero per il reintegro del progetto originario; vie Vesuvio, Etna e Stromboli, 50 nuove alberature per contrastare il deperimento dei Prunus; via San Pier Damiano, 20 nuovi alberi.