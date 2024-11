Ravenna, Via Girolamo Rossi si veste a festa per Natale

Via Girolamo Rossi si veste a festa in occasione del Natale. Domenica prossima, dalle 15, la storica strada del centro diventerà un borgo incantato. Ogni bottega proporrà allestimenti originali, laboratori creativi ed esperienze sensoriali. Organizzano l’evento di strada le attività Jean Music Room, Anima Laboratorio, Amarganta, Mr. Beto, ReCharme, Barbara Liverani Studio, Non solo pizzo, KoiKoi, Fargo e Hotel Diana, con la collaborazione di Casa Masoli B&B, Vivai Patuelli Wilmer, Young Musicians European Orchestra - YMEO e Emilia Romagna Concerti, scuola di musica Centro Musiké. Per l’occasione la strada sarà chiusa al traffico e, per il primo anno, illuminata dalle luci natalizie. Alle 17,30 è in programma l’esibizione del coro To Be Choir della scuola di musica Centro Mousiké. Trenta coristi e quattro musicisti per avvolgere tutta la strada da canti di Natale e Gospel. Da Koikoi, per tutto il pomeriggio, si potrà partecipare a un mini Lab di creazione di scrunchies natalizi, con ritagli di tessuti. Da “Non solo pizzo”, si potranno creare biglietti di Natale handmade, con cartoncini, stoffe e altri materiali. Nel laboratorio di Barbara Liverani si potranno, invece, realizzare esclusivi segnalibri di Natale di mosaico.

Nel negozio ReCharme, si potranno scoprire grazie a video lezioni i mille modi di usare un foulard. Da Mr. Beto, tante speciali creazioni di alta sartoria accompagnate da bollicine.

Da Anima Laboratorio, si potrà vivere la favola “Le petit chaperon rouge” e immergersi nel fatato mondo di Cappuccetto Rosso e del lupo, con la possibilità di ammirare due burattini del Museo “La Casa delle Marionette” di vicolo Padenna. Inoltre, si potranno realizzare biglietti natalizi dipinti a tema e dalle 16, su richiesta, scoprire l’armocromia dei cappelli invernali. Da Amarganta, per tutto il pomeriggio, si realizzeranno addobbi natalizi in creta, sperimentando le fasi della creazione. Alle 16 inizierà la lettura “Mentre tutti dormono”, un delicato racconto di Astrid Lindgren, con illustrazioni di Kitty Crowther.

Amarganta ospiterà anche la mostra di fotografia Jazz in bianco e nero di Gianni Corbari. Nel negozio Jean Music Room, dalle 16,30 concerto di musica classica con un live per violoncello di Hao Long Chen a cura di Young Musicians European Orchestra - YMEO. Alle 20 è in programma un incontro dedicato alla musica del Natale (su prenotazione al 335 5422929). Inoltre, torneranno due appuntamenti promossi dal negozio: Classica e Jazz ai giovani, l’iniziativa che per un giorno regala dischi di musica classica e jazz a tutte le ragazze e i ragazzi fino a 30 anni, senza obbligo di acquisto e fino a esaurimento scorte; La Panchina dei Libri Sognanti, che funziona in modo semplice. Chi porterà un libro a cui è disposto a dire addio potrà sceglierne un altro gratis tra quelli a disposizione, contribuendo a disseminare cultura e poesia.