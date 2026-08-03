Ravenna, via di Roma: sospesa la Ztl tra via Carducci e via Guaccimanni

In considerazione dei lavori al passaggio a livello in via Canale Molinetto disposti da Rete Ferroviaria Italiana, il Comune di Ravenna istituisce modifiche alla viabilità contenute in un’ordinanza in corso di emanazione. Sarà pertanto sospesa dalle 12.30 di domani, martedì 4 agosto, la Zona a traffico limitato (ZTL) di via di Roma, nel tratto compreso fra via Carducci e via Guaccimanni. Sarà quindi ammessa la svolta a sinistra da via Carducci a via di Roma e il varco Sirio, installato all’incrocio tra le due vie, rimarrà attivo con funzione di monitoraggio e sospensione dell’attività sanzionatoria.

Il provvedimento di sospensione della ZTL sarà in vigore fino alla fine dei lavori da parte di RFI, la cui conclusione è prevista entro lunedì 10 agosto.