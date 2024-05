Ravenna, via Destra Canale Molinetto e via Bellucci: partono i lavori di riasfaltatura

Nei giorni di martedì 21 e di mercoledì 22 maggio saranno in programma lavori di riasfaltatura sulla via Destra Canale Molinetto, nel tratto compreso fra via dei Poggi e via Francesco de Sanctis. È previsto il restringimento della carreggiata. Sarà riasfaltato anche il raccordo tra via Destra Canale Molinetto e via Bellucci, davanti a via Livenza. L’intervento era in programma a partire da giovedì 16 maggio ma è slittato a causa di un rallentamento in un cantiere precedente.

Da giovedì 23 maggio sarà invece riasfaltata via Bellucci, nel tratto tra le vie Timavo e Nicolodi. Anche in questo caso è previsto il restringimento della carreggiata. Si stima che tale intervento abbia una durata di quattro giorni.