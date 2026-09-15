Ravenna. Via Baiona chiusa 4 mesi per i lavori della Ciclovia Adriatica

Un tratto di via Baiona sarà chiuso per quattro mesi per consentire i lavori della Ciclovia Adriatica. La novità è emersa questa sera durante l’assemblea pubblica nella sede della Pro Loco di Porto Corsini e ha provocato forti proteste tra i residenti.

Il cantiere partirà nell’ultima settimana di ottobre. L’intervento riguarda il collegamento ciclabile di 25 chilometri tra Ravenna e i lidi nord e prevede la realizzazione di due ponti ciclopedonali sul Canale Baiona e sul Canale Magni. La complessità dei lavori, con oltre 90 pali da installare e la necessità di utilizzare una gru, comporterà la chiusura di un tratto di via Baiona.

«Se chiudete la Baiona qua succede la rivoluzione», ha protestato qualcuno tra il pubblico. Per limitare i disagi il Comune ha annunciato che durante i quattro mesi di cantiere il servizio del traghetto sarà potenziato e reso gratuito.