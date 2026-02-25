Ravenna, via Attilio Monti e ponte mobile chiusi sabato 28 febbraio

A Ravenna nella giornata di sabato 28 febbraio sarà effettuato un intervento di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale in via Attilio Monti, nel tratto compreso tra la rotonda Finlandia e la rotonda Belgio, incluso il ponte mobile. Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, la strada sarà chiusa al traffico dalle 7 alle 21. L’intervento riguarderà in particolare la corsia lato mare, dove sono presenti diversi dissesti della pavimentazione, con l’obiettivo di ripristinare adeguate condizioni di percorribilità e migliorare la sicurezza della circolazione.

Il trasporto scolastico sarà regolarmente garantito e non subirà deviazioni, inoltre potranno comunque circolare i veicoli diretti alle attività di via Monti, via Cavalcoli/Boldrini e via Manfredi; sul posto è già stata posizionata la segnaletica di preavviso. I lavori risultano particolarmente importanti anche in vista della chiusura del ponte in via Trieste sullo scolo Lama, programmata, salvo imprevisti, dal 9 marzo, che comporterà un incremento dei flussi su percorsi alternativi.