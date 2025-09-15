Ravenna, il sindaco agli studenti: “La città è vostra, se avete delle idee, fermatemi per strada” VIDEO

“La città è vostra, se avete delle idee e mi vedete, fermatemi per strada e parliamone. Ravenna ha bisogno di voi”. Così il primo cittadino agli studenti.

In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico a Ravenna, la presidente della Provincia Valentina Palli e il sindaco Alessandro Barattoni hanno portato un saluto ideale a tutti gli studenti recandosi all’Istituto tecnico per geometri “Morigia-Perdisa” e alla sede succursale del liceo scientifico “Alfredo Oriani”. Nell’occasione sono stati presentati i recenti lavori di ampliamento della sede scolastica di via Marconi.

Presenti anche Edoardo Soverini (dirigente Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna-ambito territoriale di Ravenna), Aurea Valentini (dirigente scolastico liceo scientifico “Alfredo Oriani”) e Paolo Taroni (dirigente scolastico istituto tecnico per geometri “Camillo Morigia”).

Dopo l’accoglienza in palestra, alle ore 9.00, si è tenuta la cerimonia ufficiale, seguita dal taglio del nastro. Al termine, gli studenti sono stati accompagnati in classe dai docenti per proseguire le attività di inserimento e conoscenza.

L’evento ha rappresentato non solo un momento di benvenuto per i nuovi iscritti, ma anche un segnale importante di rinnovamento e attenzione alle esigenze formative delle giovani generazioni.

Il dirigente Paolo Taroni ha ringraziato tutti i presenti e sottolineato l’importanza del rapporto di fiducia e collaborazione tra famiglie, studenti, scuola e istituzioni. L’obiettivo di tutti è la “cura” dell’apprendimento, formazione e crescita dei ragazzi in questo importante momento di passaggio della loro vita, nell’attuale difficile contesto storico-sociale. Nuovi spazi in cui realizzare le attività didattiche e i numerosi progetti che la scuola mette in atto sono fondamentali per la piena realizzazione, per il benessere e la socializzazione degli adolescenti.