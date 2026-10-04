Ravenna. Vetrina spaccata per rubare gli smartphone esposti. Ma il ladro si ferisce a un braccio

Spaccata nella notte tra venerdì e sabato al negozio di telefonia Ravenna Tech, in viale Farini 64, nella zona della stazione ferroviaria. I ladri hanno infranto la vetrina prelevando oltre una decina di telefoni. Dall’espositore sarebbero spariti i modelli di maggior valore. Un danno economico elevato dunque, al quale si aggiunge anche quello relativo alla vetrina andata in frantumi. Le tracce di sangue presenti nel varco creato nella vetrata lasciano ipotizzare che l’autore del furto si sia ferito introducendo il braccio. L’entità del bottino dev’essere ancora quantificata.