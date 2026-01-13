Ravenna, ventenne rapina un minorenne e gli porta via il giubbotto

RAVENNA. L’implementazione dei servizi di contrasto ai reati predatori, in particolare nella zona dei giardini Speyer e della stazione ferroviaria, disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri, ha permesso ai militari della Radiomobile del NOR di Ravenna di trarre in arresto un 20enne di origini straniere, senza fissa dimora, per il reato di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti sono accaduti nel weekend scorso, quando due pattuglie in circuito, della Sezione Radiomobile, nel transitare nei pressi della stazione ferroviaria, sono state fermate da una persona che li informava che il proprio figlio minore, poco prima, era stato vittima di rapina da parte di un soggetto straniero che con la minaccia di ferirlo con un coltello gli aveva sottratto con violenza la giacca che indossava.

I militari, raccolte le informazioni necessarie, hanno avviato le ricerche del soggetto segnalato, riuscendo a individuarlo poco dopo, ancora con il giubbotto rapinato indossato. I Carabinieri sono riusciti a bloccare il giovane il quale alla vista dei militari ha tentato di darsi alla fuga. Dopo essere stato identificato è stato condotto presso gli uffici della sede del Comando Provinciale per gli accertamenti del caso.

Dai riscontri avuti e dalle testimonianze acquisite, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto anche fuori dalla fragranza di reato perché gravato dalla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Ravenna.

Il giovane già noto per i suoi trascorsi giudiziari, nel pomeriggio di ieri, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Ravenna, dopo aver trascorso la notte nella cella di sicurezza della caserma, è stato accompagnato in Tribunale per l’udienza per il rito direttissimo, durante la quale il Giudice ha convalidato il suo arresto ed emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La giacca provento della rapina è stata restituita al legittimo proprietario.