Ravenna, vent’anni di SAGA: l’azienda regala la polizza sanitaria ai dipendenti

Traguardo importante per SAGA, l’azienda ravennate specializzata nella manutenzione ferroviaria e tranviaria, che ha festeggiato vent’anni di attività annunciando un nuovo piano di welfare per i propri dipendenti. Nata a Ravenna nel 2006 su iniziativa di Catia Garzia e Panfilo Salciccia, la società conta oggi una sessantina di lavoratori e una solida presenza sul territorio, rafforzata di recente con l’inaugurazione della sala conferenze presso l’ex Amga. Durante il tradizionale Summer Party aziendale, l’amministratrice Catia Garzia ha ripercorso la storia dell’impresa e ha presentato la nuova copertura sanitaria integrativa che partirà il 1° settembre. La misura garantirà al personale e alle loro famiglie un accesso agevolato a visite specialistiche, esami diagnostici e cure fisioterapiche, premiando anche l’anzianità di servizio e confermando l’attenzione della società verso il benessere della propria comunità lavorativa.